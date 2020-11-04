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مفاوضات سد النهضة تفشل في الاتفاق على منهجية استكمال المرحلة المقبلة

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مفاوضات سد النهضة تفشل في الاتفاق على منهجية استكمال المرحلة المقبلة مفاوضات سد النهضة تفشل في الاتفاق على منهجية استكمال المرحلة المقبلة
الدول الثلاث ترفع تقارير للاتحاد الإفريقي عن مجريات الاجتماعات

مفاوضات سد النهضة تفشل في الاتفاق على منهجية استكمال المرحلة المقبلة

ذكرت وزارة الري المصرية، اليوم (الأربعاء)، أن وزراء مياه الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة - والسودان وإثيوبيا - أخفقوا في الاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "سبوتنيك" أن وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا عقدوا اجتماعًا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، لكن تبين خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن الدول الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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