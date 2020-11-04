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جامعة جازان تحقق مركزاً متقدماً في "بيئة العمل المحفزة"

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جامعة جازان تحقق مركزاً متقدماً في "بيئة العمل المحفزة" جامعة جازان تحقق مركزاً متقدماً في "بيئة العمل المحفزة"
أعدت خططاً مستدامة لتحسين إنتاجية الموظف

جامعة جازان تحقق مركزاً متقدماً في

وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خطاب شكر لجامعة جازان بمناسبة حصولها على مركز متقدم ونسب مرتفعة في تحقيق معايير "بيئة العمل المحفزة".

وأعرب عميد الموارد البشرية بالجامعة الدكتور منصور بن حمود عواجي، عن شكره لفرق العمل المختصة بعمادة الموارد البشرية ولموظفي وموظفات الجامعة الذين صنعوا هذا الإنجاز والنجاح المتمثل في تحقيق مركز متقدم في معايير الارتباط الوظيفي المستدام، ومعدل الزيادة في نسبة الارتباط الوظيفي المستدام في الجهة عن العام السابق، ومعيار رضا الموظفين عن بيئة العمل.

ونوه "عواجي" بالدعم والمتابعة الدقيقة لرئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل الجامعة الدكتور محمد بن علي معشي، مشيراً إلى أن مشروع مبادرة "بيئة عمل محفزة" يهدف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات؛ لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف.

فيما أكد مدير إدارة عمليات الموارد البشرية حسن الحربي، أن الجامعة عملت على تطوير مواردها البشرية من خلال التعليم والتدريب وتطوير أنظمة العمل، إلى جانب خلق بيئة عمل فعالة ومحفزة ومتطورة تضمن تعزيز قدرة الموظفين على التواصل لتحقيق أهداف العمل ومصلحة الجامعة.

وأشار "الحربي" إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية المملكة 2030 في مجال تطوير وتنمية قدرات وأداء الموارد البشرية لتحقيق برنامج جودة الحياة، بتوفيرها بيئة عمل جاذبة تضمن للموظف الشعور بالأمان الوظيفي، إضافة إلى تنمية مواهبه من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية لصقل مهارته وتوفير المناخ الملائم للإبداع والابتكار والتطوير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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