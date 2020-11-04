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الحزم يواصل مسلسل الانتصارات .. والدرعية يتغلب على البكيرية

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الحزم يواصل مسلسل الانتصارات .. والدرعية يتغلب على البكيرية الحزم يواصل مسلسل الانتصارات .. والدرعية يتغلب على البكيرية
في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري الأولى

الحزم يواصل مسلسل الانتصارات .. والدرعية يتغلب على البكيرية

اختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات، حيث تعادل فريق الجبلين مع ضيفه النهضة بنتيجة 0-0، ليرتفع رصيد الجبلين إلى 7 نقاط بالمركز الثاني كما زاد النهضة رصيده 5 نقاط بالمركز السابع.
وخسر عرعر من ضيفه الشعلة بنتيجة 2-3، ليبقى رصيد عرعر دون نقاط بالمركز الـ 18، بينما رفع الشعلة رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الـ 12، فيما فاز فريق نجران على ضيفه فريق الكوكب بنتيجة 3 - 1 ليرفع نجران رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الـ 11، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 6 نقاط بالمركز السادس.
وتغلب فريق الحزم على مضيفه فريق الخليج بنتيجة 4-2 ليصبح رصيد الحزم 9 نقاط بالمركز الأول، فيما تجمد رصيد الخليج عند 6 نقاط بالمركز الخامس، وفي آخر مباريات الجولة تغلب الدرعية على فريق البكيرية بنتيجة 2-0 ليصبح الدرعية بـ 5 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد البكيرية عند رصيده السابق بنقطة واحدة بالمركز الـ 16.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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