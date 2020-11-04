الحزم يواصل مسلسل الانتصارات .. والدرعية يتغلب على البكيرية

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في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري الأولى

اختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات، حيث تعادل فريق الجبلين مع ضيفه النهضة بنتيجة 0-0، ليرتفع رصيد الجبلين إلى 7 نقاط بالمركز الثاني كما زاد النهضة رصيده 5 نقاط بالمركز السابع.

وخسر عرعر من ضيفه الشعلة بنتيجة 2-3، ليبقى رصيد عرعر دون نقاط بالمركز الـ 18، بينما رفع الشعلة رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الـ 12، فيما فاز فريق نجران على ضيفه فريق الكوكب بنتيجة 3 - 1 ليرفع نجران رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الـ 11، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 6 نقاط بالمركز السادس.

وتغلب فريق الحزم على مضيفه فريق الخليج بنتيجة 4-2 ليصبح رصيد الحزم 9 نقاط بالمركز الأول، فيما تجمد رصيد الخليج عند 6 نقاط بالمركز الخامس، وفي آخر مباريات الجولة تغلب الدرعية على فريق البكيرية بنتيجة 2-0 ليصبح الدرعية بـ 5 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد البكيرية عند رصيده السابق بنقطة واحدة بالمركز الـ 16.