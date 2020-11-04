بالصور.. أول فوج من معتمري الخارج يبدأ مناسك العمرة

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بعد 3 أيام قضوها في العزل بفنادق مكة المكرمة

بدأ المعتمرون القادمون من خارج السعودية مساء اليوم أداء مناسك العمرة بعد انتهاء فترة العزل الصحي الإلزامي الذي تم تحديده بثلاثة أيام في فنادق مكة المكرمة، المخصصة لذلك قبل التوجه للمسجد الحرام لأداء العمرة.

وأظهرت الصور التي بثتها وزارة الحج والعمرة مساء اليوم وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة بعد انتهاء فترة العزل الصحي المحدد بثلاثة أيام التي قضوها في فنادق مكة المكرمة بعد وصولهم مساء الأحد الماضي قبل التوجه للمسجد الحرام.

من جانبها، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال مختصين بشرح كامل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بلغات عدة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية قبل دخولهم للمسجد الحرام.

وانطلقت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎السعودية وخارجها الأحد الماضي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

ويتم في هذه المرحلة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100 %، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍّ في اليوم.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت أن الفئة العمرية المسموح لها بأداء مناسك العمرة من خارج السعودية من سن 18 سنة إلى 50 سنة، مع تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية، تثبت خلوهم من فيروس كورونا، يتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر، لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية، مع الحجز المسبق في تطبيق "اعتمرنا" لأداء العمرة والصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف.