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بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة.. انطلاق برنامج العمل الشبابي بالطائف

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تضمنت فعالياته تنظيف المساجد والتطعيم من الإنفلونزا الموسمية

بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة.. انطلاق برنامج العمل الشبابي بالطائف

انطلق في الطائف اليوم الأربعاء برنامج العمل التطوعي الشبابي، الذي ينظمه فرع وزارة الرياضة بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة بالمحافظة، وفقًا للإجراءات والبروتوكولات المعتمدة.

وتستمر أعمال البرنامج حتى يوم السبت المقبل، وتتخلله العديد من الفقرات والفعاليات، وشهد اليوم انطلاقته، وتم تقسيم المتطوعين والمتطوعات لمجموعات، وكانت البداية من حديقة الجال بالتعاون مع أمانة الطائف، وهناك تمت المشاركة في تنظيم الحديقة ونظافتها.

فيما شارك فريق من الصحة بإعطاء المتنزهين بالحديقة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ثم انتقل الفريق التطوعي لجامع الملك فهد بالعزيزية، وهناك تم تنظيف الجامع، وترتيبه من داخله، والساحات المحيطة. بعد ذلك حضرت مجموعة من الفريق التطوعي، بالتعاون مع الأمانة وفرع وزارة الزراعة، لإزالة وطمس بعض الكتابات ومظاهر التشوه البصري بموقع سد عكرمة، إضافة لبعض أعمال التشجير بالموقع.

وصرح مدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبدالله بن محمد الزايدي إلى "سبق" بأن هذا البرنامج التطوعي أقيم في مناطق ومحافظات عدة، ويجد دعمًا من قِبل وزارة الرياضة. مؤكدًا أن عدد المتطوعين المسموح به 50 متطوعًا ومتطوعة وفقًا للبروتوكولات الخاصة بالتقيد بالاشتراطات الصحية لمنع انتشار ، وأنهم في فرع الوزارة يعون تمامًا مثل هذه الاشتراطات، والتقيد بها وقت تنفيذ هذا البرنامج.

وأعرب "الزايدي" عن شكره وتقديره لكل الجهات الحكومية المشاركة ضمن فعاليات البرنامج، وهي "الأمانة - فرع وزارة الزراعة - إمارة منطقة مكة ممثلة في محافظة الطائف - الشؤون الصحية - إدارة الأوقاف والمساجد - مراكز الأحياء".

بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة.. انطلاق برنامج العمل الشبابي بالطائف

بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة.. انطلاق برنامج العمل الشبابي بالطائف

بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة.. انطلاق برنامج العمل الشبابي بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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