أمريكا شنت هجمات إلكترونية على روسيا وإيران لمنعهما من التدخل في الانتخابات

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العملية أُطلقت ردًّا على تهديد الناخبين

شنت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية هجمات سيبرانية ضد روسيا وإيران لمنعهما من التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام اليوم الأربعاء.

وأفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية بأن الوحدات المعنية بالأمن السيبراني في الولايات المتحدة نفذت مؤخرًا عمليات هجومية ضد مؤسسات سيبرانية في روسيا وإيران؛ بهدف التأكد من عدم ممارستها أي أنشطة خلال فترة الانتخابات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إلى أن واشنطن اتخذت إجراءات تشمل عملية سيبرانية، نُفذت مؤخرًا ضد هاكرز؛ يُعتقد أنهم مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني.

وبيّن المسؤولون أن العملية أُطلقت ردًّا على شروع هؤلاء القراصنة قبل أسبوعين في إرسال رسائل، تضم تهديدات إلى الناخبين الأمريكيين، ونشر فيديوهات، تقوض ثقة المواطنين بعملية الاقتراع.