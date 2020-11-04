أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا شنت هجمات إلكترونية على وإيران لمنعهما من التدخل في الانتخابات

Print
أمريكا شنت هجمات إلكترونية على روسيا وإيران لمنعهما من التدخل في الانتخابات أمريكا شنت هجمات إلكترونية على وإيران لمنعهما من التدخل في الانتخابات
العملية أُطلقت ردًّا على تهديد الناخبين

أمريكا شنت هجمات إلكترونية على روسيا وإيران لمنعهما من التدخل في الانتخابات

شنت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية هجمات سيبرانية ضد وإيران لمنعهما من التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام اليوم الأربعاء.

وأفادت "إن بي سي" الأمريكية بأن الوحدات المعنية بالأمن السيبراني في الولايات المتحدة نفذت مؤخرًا عمليات هجومية ضد مؤسسات سيبرانية في روسيا وإيران؛ بهدف التأكد من عدم ممارستها أي أنشطة خلال فترة الانتخابات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إلى أن واشنطن اتخذت إجراءات تشمل عملية سيبرانية، نُفذت مؤخرًا ضد هاكرز؛ يُعتقد أنهم مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني.

وبيّن المسؤولون أن العملية أُطلقت ردًّا على شروع هؤلاء القراصنة قبل أسبوعين في إرسال رسائل، تضم تهديدات إلى الناخبين الأمريكيين، ونشر فيديوهات، تقوض ثقة المواطنين بعملية الاقتراع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شبكة اتصالات حزب الله في لبنان.. معلومات وتفاصيل

شبكة اتصالات حزب الله في لبنان.. معلومات وتفاصيل

لليوم الثاني.. حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية بروسيا تتجاوز 20 ألفاً

لليوم الثاني.. حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية بروسيا تتجاوز 20 ألفاً

لليوم الثاني.. حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية بروسيا تتجاوز 20 ألفاً

لليوم الثاني.. حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية بروسيا تتجاوز 20 ألفاً

أردوغان: هناك مؤشرات على عدم دعم روسيا للاستقرار بسوريا

أردوغان: هناك مؤشرات على عدم دعم روسيا للاستقرار بسوريا

شبكة عيون الإخبارية