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بالصور.. "الحميزي" تدشن مهرجان كسوة البركة الثالث بالدمام

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لتأمين المستلزمات الأساسية المنزلية بالشراكة مع القطاع الخاص

بالصور..

دشنت مساعدة المدير العام للتنمية الاجتماعية بالدمام ابتسام الحميزي مهرجان كسوة البركة الثالث والذي تنظمه جمعية البركة الخيرية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت الحميزي أن مهرجان كسوة البركة ٣ يأتي داعماً للأسر المستفيدة بتأمين المستلزمات والمتطلبات الأساسية من الكسوة والاحتياجات المنزلية الأساسية وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت الحميزي أن جمعية البركة الخيرية استطاعت من خلال هذا المهرجان غرس السعادة في نفوس الجميع وتحقيق أهداف التكافل المجتمعي وسد عوز المحتاجين.

ونوهت في ختام حديثها بجهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مقدمة الشكر لكل من ساهم في دعم وتجهيز وإنجاح هذا المهرجان، متطلعة بإسهام جميع شرائح المجتمع فيه بما تجود به أنفسهم.

بالصور..

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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