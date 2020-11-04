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أهالي مخططات الشرائع يناشدون صحة مكة إعادة فتح مركز صحي 2

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أهالي مخططات الشرائع يناشدون صحة مكة إعادة فتح مركز صحي 2 أهالي مخططات الشرائع يناشدون صحة مكة إعادة فتح مركز صحي 2
أغلق قبل نحو عام ويعانون من طول فترة الانتظار عند المراجعة

أهالي مخططات الشرائع يناشدون صحة مكة إعادة فتح مركز صحي 2

يتردد عدد من أهالي مخططات الشرائع في الذهاب إلى مركز صحي الشرائع بسبب الزحام الذي يشهده المركز الصحي وذلك بعد إغلاق مركز صحي 2 والواقع في مخطط 2 بالشرائع ويخدم مخطط 1 و2و 3

وقال الأهالي في شكواهم: بعد إغلاق المركز الصحي الواقع بمخطط 2 لقرابة العام وتحويلنا إلى المركز الصحي الواقع في مخطط 7 أصبحنا نعاني من طول فترة الانتظار عند مراجعة المركز الصحي والتي تصل إلى الساعات عند مراجعة أي قسم التطعيمات أو الأسنان أو أي عيادة.

وتابعوا بالقول: أصبح خيار مراجعة المستوصفات الأهلية خياراً مطروحاً بسبب الزحام في مركز صحي رقم 7 وأيضاً نخشى أن نتعرض لفيروس كورونا.

وناشد الأهالي صحة مكة بإعادة العمل في مركز صحي 2 حتى يخف الضغط والزحام على مركز مخطط 7 والذي يخدم ثلاث مخططات حالياً بالإضافة إلى أهالي المخططات القريبة منه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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