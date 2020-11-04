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الصراع الانتخابي الأمريكي يبلغ ذروته

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه كان متقدماً بالأمس في عدة ولايات، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، لكن النتائج بدأت تتغير بطريقة سحرية، فيما بادرت حملة بايدن، إلى إبداء التفاؤل بالفوز.

وندد المرشح الجمهوري، بما اعتبرهُ ظهوراً لبطاقات انتخابية مفاجئة في محاولة لترجيح كفة بايدن الذي يتقدم حتى الآن بـ238 صوتاً في المجمع الانتخابي.

في غضون ذلك، حصل ترامب على 213 صوتاً من المجمع الذي يصل عدد ناخبيه الكبار إلى 538، فيما يحتاجُ المرشح إلى 270 صوتاً لأجل ضمان الفوز.

وأكد مدير حملة ترامب أن الفوز سيكون من نصيب المرشح الجمهوري الذي يحظى بتأييد واسع وفاز بعدد من الولايات المتأرجحة والحاسمة.

من ناحيتها، قالت حملة بايدن إنها ترجح أيضاً فوز المرشح الديمقراطي، مؤكدة أنه سيحصل على أكثر من 270 صوتاً المطلوبة لأجل الفوز.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أنه "فاز" في الانتخابات، على الرغم من استمرار تعداد الأصوات، وقال في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض "سنفوز بها (الانتخابات).. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل".

وتحدث ترامب عن "تزوير"، وأكد أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا، مضيفاً "نحن مستعدون للاحتفال بشيء رائع"، وفقاً لما ذكرته رويترز.

وقال ترامب إن "مجموعة بائسة للغاية من الأشخاص" تحاول حرمانه من ملايين الأصوات، وأعلن أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات.

ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات فلوريدا في عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل غور بفارق 537 صوتاً فحسب في فلوريدا بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.