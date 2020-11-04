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المرشح الديمقراطي يحصد 270 من أصوات المجمع الانتخابي.. وقبل إعلان النتيجة

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليشكك مرة أخرى في نتائج الانتخابات خاصة تلك التي تم الإدلاء بها عبر البريد.

وقال "ترامب" عبر حسابه في "تويتر": "الليلة الماضية كنت أتصدّر النتائج، في كثير من الأحيان بقوة، في العديد من الولايات الرئيسية، حتى عندما كان الديمقراطيون يديرون ويتحكمون. ثم، واحداً تلو الآخر، بدأوا يختفون بطريقة سحرية، حيث تم فرز أصوات الاقتراع".

وأضاف: "غريب جداً، فقد فهم "منظمو الاستطلاعات" الأمر بشكل خاطئ تماماً، وتاريخياً مؤكداً أنه كل مرة يحسبون فيها أصوات الاقتراع عبر البريد تأتى مدمرة للغاية في نسبتها".

من جانبه، أكد مدير حملة "بايدن" أن مرشحه سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي اليوم، مضيفاً: فهو الآن على طريق الفوز بالانتخابات، إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز. مع توقع الحملة فوزه في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمة. بحسب ما ذكرته "رويترز".

وأضافت أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي في وقت لاحق اليوم، وأبلغت الصحفيين بأنها تعتقد أن "بايدن" فاز بالفعل في ويسكونسن، ومن المتوقع فوزه أيضاً في نيفادا، مؤكدةً أن "ترامب" سيواجه هزيمة محرجة في حال لجأ إلى المحكمة العليا.