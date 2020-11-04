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بدء ضخ المياه المحلاة لعدد من قرى صامطة

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بدء ضخ المياه المحلاة لعدد من قرى صامطة بدء ضخ المياه المحلاة لعدد من قرى صامطة
لخدمة أكثر من 31 ألف نسمة

بدء ضخ المياه المحلاة لعدد من قرى صامطة

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان ضخّ المياه المحلاة لعدد من قرى محافظة صامطة، لخدمة أكثر من 31 ألف نسمة، ضمن خطتها لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة نسبة التغطية.

وأوضحت الإدارة أن كمية المياه التي ستُضخ لقرى الركوبة والجاضع ومجعر وقائم الخمسين وقائم العتنة والوتد وأبو الكدش وأبو حجر الأسفل ومخطط أبو حجر وأبو حجر الأعلى وشعب الخراب التابعة لمحافظة صامطة، تصل إلى 6300 م3/ يوم، بمتوسط ساعات ضخ يصل إلى عشر ساعات في اليوم.

وأشارت إلى أنها نفذت من أجل إيصال المياه لتلك القرى شبكات وخطوطاً ناقلة بطول 124 كم طولي و4000 توصيلة منزلية، داعية المشتركين لعمل التوصيلات المنزلية من العدادات إلى خزانات المنازل، وتحديث البيانات من خلال الفرع الإلكتروني e.nwc.com.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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