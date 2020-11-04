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"إسرائيل" تهدم قرية بدوية في الضفة الغربية وتشرد سكانها

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"إسرائيل" تهدم قرية بدوية في الضفة الغربية وتشرد سكانها "إسرائيل" تهدم قرية بدوية في الضفة الغربية وتشرد سكانها
دمّرت مساكن 80 فلسطينياً

ذكر شهود عيان ومسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، اليوم (الأربعاء)، إن قوات الاحتلال هدمت مساكن حوالي 80 فلسطينياً في عملية كبيرة في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

وبين الشهود أن جرافات إسرائيلية دمرت مساء أمس قرية "حمصة البقيعة" البدوية الصغيرة بأكملها بما في ذلك الخيام وحظائر الماشية والألواح الشمسية قرب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية تاركة وراءها العشرات من المشردين، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عملية الهدم التي تعد الأكبر من نوعها بحق المواطنين الفلسطينيين الصامدين في الأغوار.

وأوضح "اشتيه" أن سلطات الاحتلال أقدمت على هدم قرية حمصة البقيعة في محافظة طوباس بشكل كامل، مخلفة قرابة 80 مواطنا بلا مأوى، بعد هدم 70 منشأة سكنية وحظائر للماشية.

ولفت إلى أن عملية الهدم تمثل خرقا إسرائيليا جديدا وانتهاكا للقانون الدولي، وتحدياً إضافيا للمجتمع الدولي وتدميراً ممنهجاً لمنع إمكانية إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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