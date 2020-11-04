مذكرة تفاهم بين "نادك" و"بيور هارفست" لتشغيل البيوت الزراعية بالتقنية العالية

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وزير البيئة يلتقي قيادات الشركتين ويبارك التوقيع

وُقعت، مساء اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تستمر لمدة 150 يومًا، بين الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" وشركة "بيور هارفست" للمزارع الذكية؛ للتعاون في بناء وتشغيل ما يقرب من 6 هكتار (60,000 ألف متر مربع)، كمرحلة أولى من البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية.

ومثل "نادك" في حفل التوقيع الذي جرى في مقر إدارتها العامة بالرياض رئيسها التنفيذي ستين فليمينغ هادسبيرج، فيما كان الرئيس التنفيذي سكاي كيرتز ممثلًا عن شركة "بيور هارفست"، اللذين التقيا بوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في مكتبه، وبارك لهما توقيع مذكرة التفاهم.

ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى من المشروع داخل مدينة "نادك" في حرض؛ لغرض إنتاج وتوريد الخضراوات والفواكه عالية الجودة إلى السوق السعودية.

وأشار "هادسبيرج" إلى أن "مذكرة التفاهم" التي وقعتها "نادك" تأتي ضمن الإطار العام لتوجيهات مجلس إدارتها الصادرة في السابع من أبريل الماضي من العام الجاري، التي تقضي بدراسة توسع الشركة في عدد من الأنشطة الغذائية؛ لتلبية احتياجات المستهلكين، وتعزيز التنمية الزراعية المُستدامة وزيادة الرقعة الزراعية وذلك للإسهام في استدامة الأمن الغذائي السعودي، وهو ما يتقاطع مع مسارات الرؤية الطموحة 2030، وتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وعلى هامش توقيع "مذكرة التفاهم" قال "هادسبيرج": إن "استراتيجية الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، تتوافق مع استراتيجيات وزارة المياه والبيئة والزراعة المتعلقة بعدم تأثر سلاسل الإمداد الغذائي في المملكة تحت أي ظرف كان؛ من خلال المساهمة في تبني منظومة تكاملية شاملة تُسهم في كفاية الأمن الغذائي وتحقيق وفرة في المخزون الاستراتيجي".

وتستهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها "نادك" مع "بيور هارفست"، إلى استخدام أنظمة "الزراعة الذكية"، التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في زراعة الأغذية بطرق مستدامة ونظيفة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية لاسيما المياه، ومن أبرز سماتها اعتمادها على نظم إدارة وتحليل المعلومات؛ لاتخاذ أفضل قرارات الإنتاج الممكنة، بأقل التكاليف، وأتمتة العمليات الزراعيّة كالري، ومكافحة الآفات، ومراقبة التربة، ومراقبة المحاصيل، وتقديم إنتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة، كما أنها تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وذكر الرئيس التنفيذي السيد سكاي كيرتز، ممثلًا عن شركة "بيور هارفست"، أن مذكرة التفاهم مع "نادك" تدعم تطوير الزراعة الذكية، وتحافظ على الموارد المائية، وهي أكثر كفاءة بمقدار 30 مرة من الزراعة الحقلية التقليدية.