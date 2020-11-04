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البرلمان العربي ينوه بانتخاب "الشمري" رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية

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البرلمان العربي ينوه بانتخاب "الشمري" رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية البرلمان العربي ينوه بانتخاب "الشمري" رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية
أكد أنه يعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها المرأة في المملكة

البرلمان العربي ينوه بانتخاب

نوه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بانتخاب الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية وعضو البرلمان العربي، رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.

وأكد "العسومي"، في بيان له اليوم، أن انتخاب الدكتورة مستورة الشمري لرئاسة اللجنة يعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها المرأة في المملكة والعناية التي تحظى بها تحت القيادة الرشيدة التي منحت مكاسب كبيرة للمرأة، وحققت إنجازات مشهودة استهدفت تمكين المرأة السعودية والارتقاء بدورها في جميع المجالات، وأسهمت في تبوّؤ المرأة السعودية أعلى المناصب على المستوى الوطني والعربي والدولي، ومنحها مزيداً من الحقوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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