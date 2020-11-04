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في افتتاح جولة "لنُلهم العالم بقمتنا".. فارق النقطة يشعل مواجهة الرائد والوحدة

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في افتتاح جولة "لنُلهم العالم بقمتنا".. فارق النقطة يشعل مواجهة الرائد والوحدة في افتتاح جولة "لنُلهم العالم بقمتنا".. فارق النقطة يشعل مواجهة الرائد والوحدة

في افتتاح جولة

يواصل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم منافساته المثيرة، حيث تنطلق غداً الخميس، منافسات الجولة الرابعة والتي تحمل اسم جولة "لنلهم العالم بقمتنا"، بلقاء وحيد يجمع الوحدة مع الرائد، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.
وتستكمل لقاءات الجولة بعد غدٍ الجمعة حيث يلتقي ضمك مع الفيصلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، ويتواجه الاتفاق والهلال على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر، ويستقبل الباطن على ملعبه بحفر الباطن نظيره أبها، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يستضيف الاتحاد فريق التعاون.
وتختتم الجولة يوم السبت المقبل بـ 3 لقاءات حيث يتواجه العين والأهلي على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ويستضيف الفتح نظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويتواجه النصر مع القادسية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يذكر أن الجولة الثالثة من المسابقة سميت بجولة "رئاسة العشرين"؛ بناءً على توجيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتسمية الجولات (3، 4، 5) من المسابقة، بما يتواكب مع استضافة المملكة لقمة العشرين ليكون مسمى الجولة الرابعة (لنلهم العالم بقمتنا)، والخامسة بمسمى (قمة الرياض)، إذ ستقام أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين، بالرياض يومي السبت والأحد 6 و7 من شهر ربيع الآخر لعام 1442 هـ الموافق 21 و22 من شهر نوفمبر الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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