"آل الشيخ" يقف على العملية التعليمية "عن بُعد" بمدرسة ثانوية في مكة

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اطلع على المشاريع المستقبلية وفصول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال

وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح اليوم، على العملية التعليمية "عن بُعد" بثانوية الحسين بن علي في "تعليم مكة"، وشارك المعلمين وطلابهم في الفصول الافتراضية لمنصة "مدرستي"، واطلع على برامج المدرسة الهادف لتعزيز نواتج التعلّم.

وقد اطلع وزير التعليم على المشاريع التعليمية المستقبلية في "تعليم مكة"، وفصول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال في مجمع الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التعليمي.

وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ