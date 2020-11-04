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#الموارد_البشرية: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين لا تشمل #العمالة_المنزلية

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#الموارد_البشرية: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين لا تشمل #العمالة_المنزلية #الموارد_البشرية: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين لا تشمل #العمالة_المنزلية
تخص جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق الطرفين

#الموارد_البشرية: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين لا تشمل #العمالة_المنزلية

أوضحت وزارة #الموارد_البشرية أن #العمالة_المنزلية لا تشملها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين.

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق اليوم عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في تاريخ 14 مارس المقبل من عام 2021م.وزارة الموارد البشرية العمالة المنزلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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