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" للكهرباء": 32 مليون ساعة عمل بلا إصابات في "المحطة 14"

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"السعودية للكهرباء": 32 مليون ساعة عمل بلا إصابات في "المحطة 14" " للكهرباء": 32 مليون ساعة عمل بلا إصابات في "المحطة 14"
قالت: نتيجة تنفيذ برامج التوعية المستمرة والورش المكثفة الخاصة بالسلامة

أعلنت الشركة للكهرباء، أن فريق مشروع إنشاء المحطة 14 لتوليد الكهرباء PP14، الذي يقع تحت الإدارة المباشرة من شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع، نجح في إتمام 32 مليون ساعة عمل آمنة دون خسائر في الأرواح، أو إصابات جسدية.

وأكدت الشركة، أن هذا الإنجاز الجديد، الذي يحسب لفريق المحطة، جاء نتيجة برامج التوعية المستمرة، والورش المكثفة الخاصة بالسلامة المعتمدة في "السعودية للكهرباء"، مشيرة إلى أن المشروع، أكمل هذا الإنجاز في نهاية أكتوبر الماضي، بجهود كواردها الوطنية دون وقوع أي قد ينتج عنها خسائر في الأرواح، أو إصابات جسدية، أو أضرار صحية أو بيئية، أو تلف في الممتلكات، أو حتى توقف في العمليات التشغيلية.

وذكر رئيس قطاع الهندسة في شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع المهندس عبدالرحيم الحربي، التزام القطاع بسياسة "السعودية للكهرباء"، في تطبيق متطلبات ومعايير السلامة والصحة المهنية في المشاريع؛ للمحافظة على أرواح العاملين وأداء الأعمال باحترافية عالية، لإنجازها حسب معايير الأنظمة المحلية والدولية بالجداول الزمنية المعتمدة.

جدير بالإشارة أن لدى "السعودية للكهرباء"، نظاماً لإدارة السلامة والصحة والبيئة، يمكّنها من تحديد الأهداف ومراجعتها بشكل دوري، من خلال تقييم ومراجعة المخاطر، وتعريف شركات المقاولين والموردين المتعاملين معها بالأنظمة والسياسات المعمول بها في الشركة؛ لتحقيق المواءمة في عملياتهم مع معايير الشركة في تطبيق متطلبات ومعايير السلامة والصحة المهنية.الشركة السعودية للكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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