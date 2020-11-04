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عبر الفيديو.. اجتماع وزاري ثلاثي اليوم لبحث خلافات سد النهضة

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عبر الفيديو.. اجتماع وزاري ثلاثي اليوم لبحث خلافات سد النهضة عبر الفيديو.. اجتماع وزاري ثلاثي اليوم لبحث خلافات سد النهضة
يشارك في الاجتماع مراقبون من الاتحادين الإفريقي والأوروبي وأمريكا

عبر الفيديو.. اجتماع وزاري ثلاثي اليوم لبحث خلافات سد النهضة

عقد وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا، اليوم، عبر "تقنية الفيديو" اجتماعاً لبحث نتائج اجتماعات الخبراء والفنيين، المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، والذي تواصل خلال اليومين الماضيين لتقديم مقترحات بشأن القضايا العالقة بين الدول الثلاث.

وينتظر أن يشارك في الاجتماع مراقبون من الاتحادين الإفريقي والأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى توافق يبدد مخاوف دولتَي المصب السودان ومصر؛ من خلال توقيع اتفاقية ملزمة قانوناً تحكم تدفق المياه، وآلية قانونية لحل الخلافات، قبل البدء بتشغيل السد، وهو ما ترفضه إثيوبيا.سد النهضة السودان إثيوبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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