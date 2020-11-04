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"أمانة الجوف" تضبط 116 مخالفة خلال أسبوع وتغلق 20 منشأة

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نفذت 2380 جولة على المولات والأسواق والمحلات التجارية

نفّذت الفِرَق الرقابية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال أسبوع، 2380 جولة على المولات والأسواق والمحلات التجارية، ضمن حملات الأمانة المستمرة وجهودها المكثفة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الفِرَق الرقابية رصدت خلال جولاتها الميدانية 116 مخالفة؛ مؤكدًا تطبيق العقوبات ولائحة الجزاءات والغرامات، كما تم خلال الحملات إغلاق 20 منشأة.

وقال "الحموان": إن فِرَق الرقابة الصحية تنفذ حملات مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.

وشدد على حرص الأمانة والبلديات التابعة لها على متابعة الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين؛ وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة مستمرة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

أمانة منطقة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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