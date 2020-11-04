أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسي لإصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير

Print
"الصحة العالمية": ارتفاع قياسي لإصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير "الصحة العالمية": ارتفاع قياسي لإصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير
قالت المنظمة: كان ملموساً ذلك أكثر في أوروبا حيث بلغ 1.7 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة العالمية ارتفاعاً قياسياً لعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الأخير، حيث بلغ 3.3 مليون حالة.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 45 ألف حالة، مضيفة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم كان نحو 46 مليون مصاب حتى 1 نوفمبر، وحصيلة الوفيات نحو 1.2 مليون حالة.

وأكدت المنظمة أن الارتفاع كان ملموساً أكثر في أوروبا، حيث بلغ 1.7 مليون حالة أو 22% مقارنة بالأسبوع السابق، كما سجلت المنطقة ارتفاعاً مستقراً في عدد الوفيات (46%).

ووفق " اليوم" لفتت المنظمة إلى أنها سجّلت الارتفاع القياسي السابق في الأسبوع بين 19 و25 أكتوبر الماضي، حين تم تسجيل أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة جديدة.

وخلال الأسبوع من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر تم تسجيل 999 ألف إصابة وأكثر من 17 ألف وفاة جديدة في أمريكا الشمالية والجنوبية، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين أكثر من 20 مليون شخص وإجمالي الوفيات 639 ألفاً.

أما بالنسبة للدول، فقد تم تسجيل 549 ألف إصابة جديدة في الولايات المتحدة و319 ألف إصابة في الهند و163 ألفاً في البرازيل.منظمة الصحة العالمية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية