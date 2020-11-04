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"صحة القنفذة" تعقّب على مناشدة نقل "الراشدي" لمستشفى متخصص: وضعه لا يسمح بنقله

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"صحة القنفذة" تعقّب على مناشدة نقل "الراشدي" لمستشفى متخصص: وضعه لا يسمح بنقله "صحة القنفذة" تعقّب على مناشدة نقل "الراشدي" لمستشفى متخصص: وضعه لا يسمح بنقله
الأطباء يتعاملون مع حالته مع تقديم العلاج والمتابعة له بقسم العناية المركزة

عقبت صحة القنفذة على مناشدة نقل المسن الراشدي من مستشفى المظيلف العام لأحد المستشفيات المتخصصة، مؤكدةً أن وضعه الصحي الحالي لا يسمح بنقله.

وقالت صحة القنفذة في تعقيبها: "إشارة إلى الخبر المنشور بعنوان "إنقاذًا لحياته.. مناشدة لنقل "الراشدي" لمستشفى متخصص، بداية نسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية وتوضح "صحة القنفذة" أن المريض حضر لمستشفى المظيلف قبل عشرة أيام، بحالة توقف قلب وتنفس. وفورًا تم التعامل مع حالته وعمل إنعاش قلبي تنفسي وعاد النبض للمريض، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وتنويمه بقسم العناية المركزة".

وأضافت صحة القنفذة في تعقيبها: "وضعه الصحي الحالي لا يسمح بنقله ويتم التعامل مع حالته الصحية من قِبل الأطباء المشرفين على حالته ويقدم له العلاج والمتابعة بقسم العناية المركزة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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