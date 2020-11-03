"الشمري": فرص الفوز للرئيس ترمب أعلى مقارنة مع المرشح "بايدن"

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قال إن نسبة الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ٧٠٪ أكبر من السابقة

أكد المحلل السياسي فيصل الشمري أن نسبة فرص الفوز للرئيس الحالي دونالد ترمب هي الأعلى مقارنة مع المرشح جو بايدن.

وقال "الشمري" خلال حديثه لـ"سبق": "مما يجعل التوقعات صعبة في الوقت الحالي العدد الضخم والكبير من الناخبين الذين صوتوا مبكرًا، وصوتوا عن طريق البريد، ويتم التصويت حضوريًا، وهذه الأعداد غير المعهودة في الانتخابات الأمريكية، وفي المعتاد أن يكون عدد الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية ما بين ٥٠٪ إلى ٥٥٪ من إجمالي عدد الناخبين، وهذا ما حصل في آخر خمسة انتخابات أمريكية".

وأضاف "الشمري": "اليوم نتحدث عن ٧٠٪ عدد الناخبين المشاركين في الانتخابات، وتمثل هذه النسبة الضخمة والكبيرة، والأسئلة تطرح نفسها: من هم هؤلاء الناخبون؟ هل هم من الشباب أم من كبار السن أم يمثلون السيدات؟ هل هم من الأقليات؟ وهذه الأسئلة مهمة جدًا، ولكن فرص فوز الرئيس ترمب أعلى من المنافس بايدن، فالمعطيات صعبة حاليًا، لكن التنبؤات أن الفوز برئاسة ثانية من نصيب الرئيس ترمب".