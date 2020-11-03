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السديس يبحث مع قيادات رئاسة شؤون الحرمين تطبيق التدابير الوقائية

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السديس يبحث مع قيادات رئاسة شؤون الحرمين تطبيق التدابير الوقائية السديس يبحث مع قيادات رئاسة شؤون الحرمين تطبيق التدابير الوقائية
أثناء عملية تفويج المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي

السديس يبحث مع قيادات رئاسة شؤون الحرمين تطبيق التدابير الوقائية

شدّد الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ضرورة وأهمية تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء عملية تفويج المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي وعدم التساهل أو التهاون في تطبيقها، وفق الخطط المعتمدة والمنفذة ميدانياً في الحرمين الشريفين.

وأكد خلال اجتماعه اليوم بعدد من قيادات الرئاسة العاملين في الميدان أهمية استمرار وتيرة العمل الدؤوب وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- الذين يؤكدون دوماً بذل أقصى الجهود وأرقاها للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأكد معاليه أن النجاح الكبير الذي تحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية من عودة العمرة لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ثم التعاون والتكاتف بين كافة الوكالات والإدارات العاملة في خدمة المعتمرين ميدايناً سواءً في التفويج أو التطهير والتعقيم وغيرهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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