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محاكمة مخادعي "سناب".. الملايين الوهمية تسقط المشاهير.. نصب وتدليس!

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محاكمة مخادعي "سناب".. الملايين الوهمية تسقط المشاهير.. نصب وتدليس! محاكمة مخادعي "سناب".. الملايين الوهمية تسقط المشاهير.. نصب وتدليس!
تعرضوا لموقف محرج أمام الثنائي الأهم "المتابع والمعلن".. "إطاحة مفاجأة"

محاكمة مخادعي

أعلن تطبيق "السناب" نهاية سنوات "العسل" مع المشاهير، عندما أطاح بالملايين الوهمية التي يتشدقون بها أمام المتابعين، وأنزلهم في ميزانهم بإعلان الرقم الحقيقي.

ووضعت شركة "السناب"، الناشطين في تطبيقها، في موقف محرج أمام الثنائي الأهم "المتابع والمعلن".. وعلى إثر ذلك بدأ المتابعون منذ صباح اليوم بالمقارنة بين الأرقام الوهمية في السابق والحقيقية بعد التحديث.

في المقابل، انطلقت أصوات المحاسبة القانونية ضد المشاهير في المملكة، الذين ظلوا يستعرضون أمام المعلنين الأرقام الفلكية لأعداد متابعيهم لضمان مصلحة الإعلان.

وغرّد المحامي عبدالرحمن اللاحم بقوله: "قانونيًّا، يجوز للمعلنين الرجوع إلى المشاهير ومطالبتهم باسترجاع المبالغ التي دفعوها لهم متى ما كان التعاقد على أساس أرقام المتابعين الوهمية؛ لأن ذلك داخل في الغش والتدليس، وقد ترقى في حالات معينة إلى جريمة نصب واحتيال".سناب شات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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