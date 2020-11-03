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"أرامكو" تعلن توزيع 70.3 مليار ريال أرباحاً نقدية عن الربع الثالث

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"أرامكو" تعلن توزيع 70.3 مليار ريال أرباحاً نقدية عن الربع الثالث "أرامكو" تعلن توزيع 70.3 مليار ريال أرباحاً نقدية عن الربع الثالث
الشركة كشفت تاريخ الأحقية فيما بلغت حصة السهم 0.3518 ريال

أعلنت أرامكو توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال عن الربع الثالث من عام 2020، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 199,882,812,500 سهم، وبلغت حصة السهم من التوزيع 0.3518 ريال.

وقالت الشركة إن تاريخ الأحقية سيكون في 09-11-2020، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيكون تاريخ التوزيع في 30-11-2020.أرامكو السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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