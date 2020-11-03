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مرور جدة يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً

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قال: سيُحال إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

مرور جدة يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً

تمكَّن مرور محافظة جدة من الإطاحة بقائد مركبة نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

الإدارة العامة للمرور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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