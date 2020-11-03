4 أشواط و2000م.. سباق ميدان الفروسية الثالث بحائل يتأهب للانطلاق

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الأول للدرجة "لم تربح" والثاني لـ"مفتوح أفراس" والرابع "الكأس" لـ"مفتوح الدرجات"

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، حفل سباقه الثالث لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من 4 أشواط على مسافة 2000 متر؛ حيث خصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح"، وخصص الشوط الثاني للخيل "مفتوح أفراس"؛ فيما خصص الشوط الثالث من الدرجة الأولى للثالثة، وخصص الشوط الرابع الأساسي "الكأس" للخيل "مفتوح الدرجات".