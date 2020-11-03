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طريف لقرود بالطائف يتناولون الطعام يجوب وسائل الإعلام العالمية

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فيديو طريف لقرود بالطائف يتناولون الطعام يجوب وسائل الإعلام العالمية طريف لقرود بالطائف يتناولون الطعام يجوب وسائل الإعلام العالمية
أظهر استمتاعهم بالوجبة التي ألقاها إليهم أحد الزوار

فيديو طريف لقرود بالطائف يتناولون الطعام يجوب وسائل الإعلام العالمية

أثار مقطع متداول لمجموعة من القردة في محافظة الطائف يتناولون الطعام إعجاب الآلاف من المشاهدين حول العالم، إذ جاب المقطع وسائل الإعلام العالمية بعد أن نشرته وكالة "رويترز" نقلاً عن أحد المصورين السعوديين.

ويظهر في المقطع الطريف، مجموعة من قرود البابون أثناء استمتاعهم بوجبة طعام ألقاها إليهم أحد الزوار في وقت غروب الشمس في جبال الشفا في محافظة الطائف غرب المملكة.

وتنتشر قرود البابون على مرتفعات الهدا والشفا، حيث تقدر أعدادها بنحو 2500 من القرود المستأنسة، وتعتمد أساسًا على النباتات البرية كمصدر للغذاء، إضافة إلى ما يلقيه الزوار لهم من المأكولات والمشروبات المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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