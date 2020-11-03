تعرف على رحلة معتمري دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو الزيارة

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ترحيب رسمي بالذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من 72 ساعة

نشرت وزارة الحج والعمرة ضوابط رحلة المعتمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة.

ورحبت وزارة الحج والعمرة عبر "تويتر" قائلةً: نرحب بالإخوة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من ٧٢ ساعة وأنهوا العزل الاحترازي لأكثر من ٧٢ ساعة، بعد وصولهم والراغبين في أداء العمرة أو زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم- والروضة الشريفة، بالتسجيل من خلال ‎#تطبيق_اعتمرنا للحصول على التصاريح اللازمة.