أخبار عاجلة

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا -
بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع -
شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث -
الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة" -
عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا -
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية -
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" -
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مع اشتداد الاستقطاب.. هل تقود الانتخابات الأمريكية إلى معركة قضائية طويلة الأمد؟

Print
مع اشتداد الاستقطاب.. هل تقود الانتخابات الأمريكية إلى معركة قضائية طويلة الأمد؟ مع اشتداد الاستقطاب.. هل تقود الانتخابات الأمريكية إلى معركة قضائية طويلة الأمد؟
بنسلفانيا وفلوريدا ومينيسوتا بؤر صدام

مع اشتداد الاستقطاب.. هل تقود الانتخابات الأمريكية إلى معركة قضائية طويلة الأمد؟

تتضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية غداً (الثلاثاء)، كل مقومات معركة قضائية طويلة الأمد بشأن نتيجتها، إذ يوجد جمهور ناخب شديد الاستقطاب، وعدد قياسي من بطاقات الاقتراع عبر البريد، وبعض قضاة المحكمة العليا الذين يبدو أنهم مستعدون للتدخل، إذا كان هناك سباق متنازعًا عليه بشدة.

والعنصر الوحيد المفقود، الذي من شأنه أن يرسل الرئيس دونالد ومنافسه جو بايدن إلى قاعة المحكمة، سيكون نتيجة ضعيفة للغاية في حالة معركة.

والنزاعات الانتخابية ليست غير معتادة، لكنها تقتصر عمومًا على السباقات المحلية أو على مستوى الولاية.

ورأت أستاذة قانون الانتخابات في كلية لويولا للقانون في لوس أنجلوس جيسيكا ليفينسون، أنه إذا كان الأمر يتعلق ببنسلفانيا وفلوريدا ستكون هناك معركة قانونية، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتهم، أوضح خبراء في قانون الانتخابات أن حكمين قضائيين أخيرين بشأن المواعيد النهائية لفرز بطاقات الاقتراع بالبريد قد زاد من احتمالية نشوب معارك ما بعد الانتخابات في حالة تحقيق نتائج متقاربة في ولاية بنسلفانيا وولاية أخرى مهمة هي مينيسوتا.

بدورهم، بين متخصصون في قانون الانتخابات، أن احتمال أن تقرر المحكمة العليا الرئيس المقبل سيتطلب نتيجة ترقى إلى التعادل في دولة من شأنها أن ترجح الانتخابات لمرشح واحد أو آخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا

الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة"

الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة"

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

شبكة عيون الإخبارية