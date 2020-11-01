اتفاقية بين “تعليم قرطبة” و”تنمية النظيم والجنادرية” لتأهيل أولياء الأمور والطلاب

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تستهدف تدريبهم على منصتي "مدرستي" و "مايكروسوفت تيمز" وبرنامج "زووم"

انطلاقًا من تفعيل الشراكة المجتمعية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وقع مكتب التعليم بقرطبة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية اتفاقية تعاون بين الطرفين تهتم بالتدريب والتأهيل لأولياء الأمور والطلاب.

وتستهدف الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها من حيث التنسيق والتكامل بين مكتب تعليم ولجنة تنموية، تدريب وتأهيل المستفيدين من التعليم عن بعد من أولياء الأمور والطلاب وغيرهم على منصة مدرستي والمنصات التي تستخدم في التعليم والتدريب لصقل مهاراتهم الحياتية والدراسية، ومنها: منصة مدرستي، منصة مايكروسوفت تيمز، برنامج زووم، وغيرها، إضافة إلى بحث سبل التعاون في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.

وتتناول الاتفاقية التي وقعها مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم الدعجاني وممثل لجنة التنمية الاجتماعية المحامي أحمد العشوان، تدريب وتأهيل المستهدفين بما يخص: “منصة مدرستي” و”مسابقة مدرستي الرقمية”، وغيرها من أشكال التعاون الواردة في الاتفاقية.

وقال مدير مكتب قرطبة سهم الدعجاني إن الاتفاقية التي تم توقيعها تأتي استكمالاً لجهود وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في تعزيز الشراكات المجتمعية بين المدرسة والمجتمع، ومؤكدًا في الوقت ذاته أهميتها في تكامل العملية التعليمية وبالتالي تحسين نواتج التعلم.

وقدم “الدعجاني” شكره لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي ومساعده عبدالله الغنام على ما تجده مثل هذه الاتفاقية من دعم ورعاية، والتي تصب في مصلحة الطالب محور العملية التعليمية.

وتأتي هذه الاتفاقية كون مكتب التعليم يشرف على مدارس التعليم الداخلة في نطاق المكتب إداريًا وتعليمًا وتربويًا، والطرف الثاني جهة أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعنى ببرامج التنمية الاجتماعية "تعليمًا، ثقافيًا، رياضيًا، اجتماعيًا" في أحياء النظيم والندوة والجنادرية، لذا تلاقت رغبة الطرفين على التعاون بينهما.

فيما أكد المحامي أحمد العشوان عضو مجلس الإدارة وممثل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية أن اللجنة ومنذ أن أعلنت الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وهي تقدم العديد من البرامج التربوية والتعليمية والترفيهية لمختلف فئات الأسرة عن بعد وعن طريق العودة الحذرة.

وأضاف أن اللجنة استهدفت منذ مطلع العام ٢٠٢٠م أكثر من ٣٥٠٠ شخص وسيدة عبر ٢٨ برنامجًا تدريبيًا وورشة عمل وبرامج متنوعة ووقعت ٤ اتفاقيات متنوعة كان آخرها هذه الاتفاقية وقبلها التوقيع مع معهد وطن التعلم للتدريب.