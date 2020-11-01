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الرياض.. القبض على 3 أشخاص لارتكابهم عدداً من الجرائم

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الرياض.. القبض على 3 أشخاص لارتكابهم عدداً من الجرائم الرياض.. القبض على 3 أشخاص لارتكابهم عدداً من الجرائم
بلغت قيمة مسروقاتهم (232,000) ريال

الرياض.. القبض على 3 أشخاص لارتكابهم عدداً من الجرائم

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض (ثلاثة مواطِنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما فيها من أجهزةٍ إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال، وسرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم، وتم استرداد معظمها، وقد بلغت قيمة مسروقاتهم (232,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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