"غرفة القصيم" تحصل على جائزة هارفارد الدولية للجودة والتميز المؤسسي لعام 2020

★ ★ ★ ★ ★

"الحميد": نسعى لتطوير العمل الداخلي بما يتواكب مع التحولات ورؤية المملكة 2030

حصلت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم على الجائزة الماسية من مجلس هارفارد الدولي للأعمال لعام 2020م، وذلك وفق معايير الجائزة الخاصة بالجودة والتميز المؤسسي، وسلم الجائزة ممثل المجلس في المملكة العربية السعودية المهندس عطاالله الدخيل.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد العزيز الحميد أن الغرفة تسعى عبر منظومتها المتكاملة لتطوير العمل الداخلي وتعزيز أدوارها تجاه منسوبيها بما يعود بالمنفعة على مسيرتهم العملية بما يتواكب مع التحولات ورؤية المملكة 2030.