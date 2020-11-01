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أمير تبوك يطلع على جهود الشؤون الصحية بالمنطقة

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أمير تبوك يطلع على جهود الشؤون الصحية بالمنطقة أمير تبوك يطلع على جهود الشؤون الصحية بالمنطقة
أثنى على الجهود المبذولة.. ونوه بدعم القيادة للقطاع

أمير تبوك يطلع على جهود الشؤون الصحية بالمنطقة

اطلع أمير منطقة تبوكالأمير فهد بن سلطان خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، على تقرير مفصل عن الجهود التي تبذلها الشؤون الصحية ومنها إنجازات مركز طب وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي، وإجرائه 49 عملية قلب مفتوح و4994 عملية قسطرة تكللت بالنجاح بحمد الله.

وتابع أمير منطقة تبوك الجهود التي بذلتها صحة تبوك خلال الفترة الماضية للحد من انتشار ، والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأثنى أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها أبطال الصحة في الميدان، منوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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