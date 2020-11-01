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آخر 24 ساعة .. تسجيل 608 إصابات جديدة بكورونا في الكويت

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آخر 24 ساعة .. تسجيل 608 إصابات جديدة بكورونا في الكويت آخر 24 ساعة .. تسجيل 608 إصابات جديدة بكورونا في الكويت
ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 126534 حالة و782 وفاة

آخر 24 ساعة .. تسجيل 608 إصابات جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 126534 حالة، في حين سُجلت ثلاث حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 782 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 109 حالات ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8194 حالة.
وأضاف السند أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 4753 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 921278 فحصًا.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 696 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 117558 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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