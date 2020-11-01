أخبار عاجلة

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تنسيقي حجاج الداخل يعقد جمعيته العمومية الثامنة بمكة

Print
تنسيقي حجاج الداخل يعقد جمعيته العمومية الثامنة بمكة تنسيقي حجاج الداخل يعقد جمعيته العمومية الثامنة بمكة
لعرض تقرير أعمال المجلس والتقارير المالية

تنسيقي حجاج الداخل يعقد جمعيته العمومية الثامنة بمكة

يعقد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل جمعيته العمومية الثامنة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، في مدينة مكة المكرمة؛ وذلك لعرض تقرير أعمال المجلس، وعرض التقارير المالية للمجلس مع أعضاء مجلس الإدارة وملاك ومدراء عموم والمؤسسات والشركات أو وكلائهم الشرعيين، بالإضافة إلى حضور ممثلي وزارة الحج والعمرة بصفتها المظلة الأم لجميع أنشطة القطاع.

ويقدر عدد ملاك ومدراء عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بأكثر من 190 مديرًا أو ملاكًا يمثلهم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.

وتقوم هذه المؤسسات والشركات بتقديم الخدمة لأكثر من 230 ألف حاج في موسم الحج عبر برامج الخدمة المعتمدة من وزارة الحج والعمرة "الأبراج، الضيافة، الاقتصادي".

وقد صرح رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الحقباني، بأن هذه الجمعية تعقد في ظروف استثنائية متمثلة في جائحة كورونا وتأثيراتها الجسيمة على قطاع خدمة حجاج الداخل وجميع القطاعات ذات العلاقة بالحج.

فيما ثمن "الحقباني" الدعم السخي الذي تلقاه القطاع من مؤسسات الدولة تنفيذا للتوجيهات الكريمة في دعم القطاع الخاص المتضرر من جائحة كورونا، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع البنوك والمصارف في تقديم تسهيلات بنكية للقطاع لتجاوز هذه الأزمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

شبكة عيون الإخبارية