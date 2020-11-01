قبيل توجههم صوب مكة.. "سفير المملكة بإندونيسيا" يلتقي المعتمرين بمطار جاكرتا

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أول رحلة بعد السماح بالزيارات وفق الاشتراطات الصحية تزامنًا مع المرحلة الثالثة

الْتقى سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا عصام الثقفي، بمطار جاكرتا مع معتمري جمهورية إندونيسيا في أول رحلة مخصصة للمعتمرين بعد السماح لهم بزيارة المملكة وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.

وبحسب حساب السفارة على تويتر، حضر اللقاء رئيس القسم القنصلي بالسفارة عبدالله المطيري.

يُذكر أن المرحلة الثالثة يتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وقد بدأت اليوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول، وتستمر حتى إعلان انتهاء جائحة كورونا رسميًّا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100%، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصلٍّ في اليوم.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ(6) آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، بنسبة بلغت (30)% من الطاقة الاستيعابية. وعقبها المرحلة الثانية التي تمكّن خلالها (40) ألف مُصَلٍّ من أداء الصلاة في الحرم المكي، و(15) ألف معتمر في اليوم؛ بما يمثل (75)% من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما تم السماح بزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وفي وقت سابق اليوم قام عدد من قيادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بجولة تفقدية؛ للاطلاع على مدى سلاسة حركة حشود المعتمرين في جنبات المسجد الحرام والإشراف على سير منظومة الخدمات الميدانية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي كثّفتها الرئاسة بالتزامن مع بداية المرحلة الثالثة لموسم العمرة.

واطلع مسؤولو الرئاسة على مدى مواءمة منظومة الخدمات الميدانية داخل المسجد الحرام للخطط التنظيمية والصحية ومتطلبات رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة ١٠٠٪ وأكدوا على المشرفين في الميدان أهمية العمل المستمر، وبذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- الرامية إلى تسخير أفضل وأرقى الإمكانات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الأوضاع الاستثنائية للجائحة العالمية.