كورونا في 4 دول.. البرازيل: 407 وفيات ونحو 19 ألف إصابة جديدة بالفيروس

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جنوب إفريقيا تسجل ألفي حالة و124 بكوريا الجنوبية و74 بالتوغو

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم أنها سجلت 407 وفيات و18947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أكثر من 5.5 ملايين إصابة ونحو 160 ألف وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم رصد 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع الإجمالي إلى 26 ألفًا و635 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الإصابات الجديدة شملت 101 إصابة محلية، و23 إصابة وافدة من القادمين من الخارج.

وأفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية بتعافي 46 مريضًا إضافيًّا من كوفيد-19 بصورة تامة، ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض 24 ألفًا و357 حالة؛ وفقًا لوكالة أنباء يونهاب.

كما رصدت السلطات الصحية حالتي وفاة إضافيتين من كوفيد-19، ليبلغ إجمالي عدد المتوفين من المرض 466 شخصًا.

جنوب إفريقيا

سجلت جمهورية جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و66 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 773 ألفًا و912 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و230 حالة وفاة.

التوغو

سجلت التوغو خلال الـ48 ساعة الماضية 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة التوغولية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 2312 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 حالة.فيروس كورونا الجديد