موجز "سبق" الأسبوعي: تحذير من العودة لمرحلة الخطر في تفشي "كورونا".. وضبط 123 قضية فساد تضمنت إحداها إيقاف موظف بـ"نزاهة"

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السعودية ترفض ربط "الإسلام بـ"الإرهاب".. وصرف 500 ألف لذوي العامل الصحي المتوفَّى بـ"الوباء".. وطرح 8 مخططات للحجز

باحترافيتها الراسخة في مواكبة الأحداث الجارية، وضعت صحيفة سبق الإلكترونية قراءها ومتابعيها في أجواء عددٍ من الأحداث المهمة، التي شهدها الأسبوع الماضي من بينها، تحذير وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من الرجوع إلى مرحلة الخطر في تفشي فيروس كورونا المستجد بالمملكة؛ بعد ‏رصد تساهل وتقصير بعضهم في لبس الكمامة أخيرًا، ومباشرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في الفترة الأخيرة 123 قضية جنائية إحداها، إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات، تورط خلال فترة عمله في الحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال تقريبًا، وارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 إلى 21.54 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع، مقارنة بـ 20.40 في المائة من الربع نفسه من 2019.

ومن الأحداث المهمة أيضًا، إعلان السعودية رفضها لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، واستنكار الرسوم المسيئة إلى رسول السلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو أي من الرسل عليهم السلام، وإدانة كل عمل إرهابي أيًا كان مرتكبه، وكذلك إقرار مجلس الوزراء صرف مبلغ500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، وسعوديًّا كان أو غير سعودي، وإضافة برنامج "سكني" لـ 8 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، وافتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، التي تضم 16 كلية و56 برنامجًا في ثلاثة فروع ذكية في مدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ.

مسار الابتعاث

استهل الأسبوع أحداثه بإطلاق وزارة التعليم،الأحد، مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية؛ لتمكين أبناء وبنات المملكة من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاج إليها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة، وفيما أفاد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، إلى 21.54 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.40 في المائة من الربع نفسه من 2019، و19.43 في المائة في 2018، و17.08 في المائة في 2017،أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة ابتداءً من 25 أكتوبر 2020.

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وحذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه في موقع تويتر، الاثنين، من ‏رصد تساهل وتقصير بعضهم في لبس الكمامة أخيرًا، وقال: "لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات، ورجوع مرحلة الخطر؛ فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا"، فيما افتتح وزير السياحة أحمد الخطيب، في اليوم نفسه مؤتمر مستقبل الضيافة، الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، واستعرض "الخطيب" تجربة المملكة في تسريع تعافي القطاع السياحي محليًا من خلال موسم صيف السعودية، الذي حقق نتائج مبهرة، حيث اشتمل على وجهات متعددة، وحمل الكثير من المفاجآت للسياح من داخل المملكة.

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إدانة الإرهاب

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، الثلاثاء، أن السعودية ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليهم السلام، وتُدين كل عمل إرهابي أيًا كان مرتكبه، فيما جدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، استنكار المملكة للرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإدانتها ونبذها لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف والتطرف، وأقر المجلس صرف مبلغ خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، وسعوديًّا كان أو غير سعودي، على أن يسري ذلك بدءًا من تاريخ تسجيل أول إصابة بـالفيروس في 7 / 7 / 1441هـ، فيما أضاف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، 8 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، ليصل إجمالي المُخططات التي طرحت عبر "سكني" إلى 213 مخططًا توفّر أكثر من 178 ألف أرض.

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وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، الأربعاء، بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامة، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرتا عن توافر معلومات كشفت عن قيام عددٍ من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق، الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريبًا، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية، بينما أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه وبالتعاون مع وزارة الإسكان، قد تم توحيد إجراءات العمل فيما يخص الاستفادة من مبادرة تحمُّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول للمواطن بما لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن، دون حاجة إلى سداد مبلغ الضريبة إلى الهيئة، ثم استرداده لاحقًا من وزارة الإسكان.

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وقبضت شرطة منطقة مكة المكرمة، الخميس، على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن إطلاق مشروع "النخبة" الجديد شمال ضاحية الملك فهد بالدمام وإتاحة حجزه إلكترونيًا عبر منصة وتطبيق سكني الإلكتروني أو بزيارة مركز المبيعات في مقر المشروع، الذي يعد أحد المشروعات تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية، التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتميز بموقع إستراتيجي شمال حي ضاحية الملك فهد على مساحة 500,000م2، مما يسهل الوصول إليه، ويضم 869 فيلا بنماذج مختلفة، تبدأ مساحاتها من 227-763 مترًا للوحدة، بأسعار تبدأ من 769 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

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https://sabq.org/Dj35p8

وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مساء الجمعة بأن الهيئة باشرت أخيرًا 123 قضية جنائية، من بينها إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات، ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة؛ لتورُّط الأول خلال فترة عمله في الحصول على مبالغ مالية، بلغت400 مليون ريال تقريبًا، مقابل ترسية مشروعات لصالح الشركة وشركات أخرى، واستخدامه حساباته البنكية خارج السعودية لاستلامها، وتحويلها إلى داخل المملكة، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة، لا تمثل قيمتها الشرائية، فيما أفاد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام.

https://sabq.org/nRsmhc

https://sabq.org/TrGknC

وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، الذي يزور مصر حاليًا نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، التي تعد أحد المشروعات المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، ويحظى بأولوية متقدمة لدى مصر، وتضم الجامعة 16 كلية و56 برنامجًا في ثلاثة فروع ذكية في مدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، لتلبية احتياجات سوق العمل الدولية والثورة الصناعية الرابعة، فيما أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح الإجمالي 347282 حالة، كما سجلت 433 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 333842 حالة، وسجلت أيضًا تسجيل 19 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5402 حالة.

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