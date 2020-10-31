32 وفاة و 3921 اصابة بكورونا في الاردن

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (3921) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (2332) في محافظة العاصمة عمّان.

- (280) في محافظة الزرقاء.

- (418) في محافظة إربد، منها (124) في الرمثا.

- (166) في محافظة الطفيلة.

- (132) في محافظة البلقاء.

- (118) في محافظة معان، منها (41) في البترا.

- (101) في محافظة عجلون.

- (89) في محافظة العقبة.

- (73) في محافظة الكرك.

- (84) في محافظة مأدبا.

- (69) في محافظة المفرق.

- (59) في محافظة جرش.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (69,306) حالة.

- سُجّلت (32) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (772) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (224) حالة، فيما غادرت (92) حالة المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,346) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

- تمّ إجراء (28958) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,837,854) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).