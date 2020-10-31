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32 وفاة و 3921 اصابة بكورونا في الاردن

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32 وفاة و 3921 اصابة بكورونا في الاردن 32 وفاة و 3921 اصابة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (3921) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2332) في محافظة العاصمة عمّان.
- (280) في محافظة الزرقاء.
- (418) في محافظة إربد، منها (124) في الرمثا.
- (166) في محافظة الطفيلة.
- (132) في محافظة البلقاء.
- (118) في محافظة معان، منها (41) في البترا.
- (101) في محافظة عجلون.
- (89) في محافظة العقبة.
- (73) في محافظة الكرك.
- (84) في محافظة مأدبا.
- (69) في محافظة المفرق.
- (59) في محافظة جرش.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (69,306) حالة.
- سُجّلت (32) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (772) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (224) حالة، فيما غادرت (92) حالة المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,346) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.
- تمّ إجراء (28958) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,837,854) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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