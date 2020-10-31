أخبار عاجلة

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المطلق": أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية مستحب لأنه من الأخذ بأسباب الوقاية

Print
"المطلق": أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية مستحب لأنه من الأخذ بأسباب الوقاية "المطلق": أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية مستحب لأنه من الأخذ بأسباب الوقاية
أشار إلى جواز صلاة المصاب بها في منزله حتى لا ينقل العدوى

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على شرعية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسميّة، مشيراً إلى أن أخذ هذا التطعيم مستحب وللإنسان أجر عظيم إذا كان ينوي بذلك حفظ صحته وأسرته، ومشدداً على أن ذلك من باب الأخذ بأسباب الوقاية وهي عبادة.

وأشار في برنامج "فتاوى" على القناة إلى خطورة الإنفلونزا الموسميّة التي تقتل الآلاف من البشر سنوياً، وتكون خطورتها أشد على كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.

ونوه "المطلق" إلى أن من نعم الله علينا في المملكة، أن لقاح الإنفلونزا متاح للجميع مجاناً، ويقدم عند أبواب المساجد والحدائق والأسواق والأماكن العامة.

كما أفتى الشيخ "المطلق" بجواز الصلاة في المنزل لمن يشكو من شدة أعراض الإنفلونزا الموسميّة، حتى لا ينقل العدوى إلى غيره من المصلين في المسجد.

وحث "المطلق" الجميع في هذه الأيام على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية كغسل اليدين ولبس الكمامات، وتجنب التجمعات واجتناب لمس الأنف والوجه والعين قبل تنظيف اليدين، داعياً إلى زيادة التثقيف الصحي حول تطبيق الإجراءات.

وأكدت وزارة الصحة أن تطعيم الإنفلونزا الموسميّة يحمي بإذن الله من الإصابة بها بنسبة 70-90%، مشيرة في رسائل نصية وصلت للمواطنين عبر الجوال إلى إمكانية الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسميّة مجانًا في كل المراكز الصحيّة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

غداً.. السعودية تترقب الإعلان عن استضافة أحداث رياضية عالمية

غداً.. السعودية تترقب الإعلان عن استضافة أحداث رياضية عالمية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8088.73 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8088.73 نقطة

شبكة عيون الإخبارية