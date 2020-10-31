كورونا يضرب فريق النصر.. عسيري ينضم لقائمة المصابين

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قبل مباراة الشباب دوريًا

انضم عبدالفتاح عسيري لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد لترتفع عدد الإصابة بين لاعبي الفريق والطواقم الطبية والإدارية والفنية إلى سبعة، وذلك قبل يوم من مباراة الفريق المنتظرة أمام الشباب.

وكتب عبدالفتاح عسيري عبر حسابه بتطبيق "سناب شات" في رسالته للجماهير: "الحمد لله دائماً وأبداً تأكدت إصابتي بفيروس كورونا، أسأل الله أن يشفني ويشفي جميع المصابين يا رب".

ورفع عسيري عدد اللاعبين المصابين في صفوف الفريق إلى 7 .

ويستعد النصر لمواجهة الشباب يوم غد الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن مباريات الجولة الثالثة "رئاسة العشرين" من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.