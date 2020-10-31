إنفوجرافيك| الداخلية x شهر: ضبط 3649 قطعة سلاح وتنفيذ 1.9 مليون حكم قضائي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية بنطاق (بحيرة المنزلة) بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، وكذا منطقة (السحر والجمال) بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 1500 متهم وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما ضبط وفحص خلال شهر، 9524 عنصر إجرامي ومصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 75 عنصر إجرامي بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية – الإسكندرية- البحيرة – المنوفية – الدقهلية - الشرقية – كفر الشيخ - السويس- بورسعيد – دمياط – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد - أسوان).

وضبـط 3649 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة (3105) متهم، و45 تشكيل عصابي، ضموا 129 متهمًا، ارتكبوا 190 حادث، وتنفيذ (1935793) حكم قضائي متنوع من بينها، (10 أحكام بالإعدام – 339 حكم بالسجن المؤبد).

وأعدت وزارة الداخلية "الإنفو جرافيك"، يوضح جهود الحملات الأمنية خلال أسبوع على النحو التالي.