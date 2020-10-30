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كورونا عربيًّا: 1751 إصابة بلبنان.. و504 في فلسطين.. و32 في السودان

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كورونا عربيًّا: 1751 إصابة بلبنان.. و504 في فلسطين.. و32 في السودان كورونا عربيًّا: 1751 إصابة بلبنان.. و504 في فلسطين.. و32 في السودان
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا عربيًّا: 1751 إصابة بلبنان.. و504 في فلسطين.. و32 في السودان

سجّلت لبنان 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 79529 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 40352، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 625 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.

فيما سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 وفيات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 553 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أنه سُجّل 504 إصابات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 64741 إصابة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 57234 حالة.

يأتي هذا فيما سجّلت السودان 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 13 ألفًا و804 إصابات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 837 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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