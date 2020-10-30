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الاتحاد الإفريقي يحدِّد موعد مباراة والرجاء المغربي ونهائي دوري الأبطال

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الاتحاد الإفريقي يحدِّد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الجمعة موعد مباراة إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين المصري والرجاء الرياضي المغربي، وأيضًا المباراة النهائية للبطولة .

وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره اليوم أن الاتحاد الإفريقي قرر إقامة مباراة الزمالك والرجاء الرياضي المغربي يوم الأربعاء المقبل، الموافق 4 نوفمبر 2020، على أن تقام على ملعب أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

كما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم 27 نوفمبر المقبل على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد أن كان من المقرر إقامة المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان فريق الزمالك قد حسم مباراة الذهاب بالفوز 1-صفر في الدار البيضاء الأسبوع الماضي، وكان مقررًا أن يستضيف مباراة الإياب يوم الأحد الماضي، لكنها تأجلت لمدة أسبوع بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 في صفوف لاعبي الرجاء قبل السفر إلى لخوض المباراة.

وسيلتقي المتأهل من الزمالك والرجاء مع الأهلي المصري في المباراة النهائية، الذي أقصى الوداد البيضاوي المغربي من قبل النهائي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دوري أبطال إفريقيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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