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"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد

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"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد "أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد
إجراءات مهمة لتقييد مبيعات النظام من النفط والبتروكيماويات لتضييق الخناق

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، بمواصلة الولايات المتحدة منع نظام طهران من "استخدام الموارد الطبيعية للشعب الإيراني لتمويل الإرهاب ودعم القمع"؛ معلنًا تقديم وزارة العدل الأمريكية شكوى لمصادرة شحنات نفط وأسلحة إيرانية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال "بومبيو"، في بيان: إن وزارات الخارجية والخزانة والعدل في الولايات المتحدة "اتخذت إجراءات مهمة لتقييد مبيعات النظام من النفط والبتروكيماويات".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية تقديم شكوى لمصادرة "شحنتي صواريخ إيرانية ضبطتهما البحرية الأمريكية أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الجماعات المتشددة في اليمن"؛ فضلًا عن قرابة 1.1 مليون برميل من النفط الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد احتجزت في السابق أربع ناقلات نفط أجنبية متجهة إلى فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هذه العمليات "تمثل أكبر إجراءات مصادرة للحكومة الأمريكية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة من إيران".

وأعلن "بومبيو"، أيضًا، فرض وزارة الخارجية عقوبات على شركة "آريا ساسول بوليمر" وشركة "بنرين المحدودة" وشركة "بختار التجارية" وشركة "كافيان للبتروكيماويات" وشركة "ستريت شيببروكر المحدودة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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