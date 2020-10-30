أخبار عاجلة

دراسة: عاملو البقالة عُرضة للإصابة ونشر كورونا أكثر من غيرهم -
كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027 -
لهذا السبب.. ترامب يغيّر خطته لـ"حفل ليلة الانتخابات" -
نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج -
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن تسجل أكثر من 3900 إصابة بكورونا و32 حالة وفاة

Print
الأردن تسجل أكثر من 3900 إصابة بكورونا و32 حالة وفاة الأردن تسجل أكثر من 3900 إصابة بكورونا و32 حالة وفاة
2878 حالة جديدة في العراق.. والوفيات ترتفع إلى 10862

الأردن تسجل أكثر من 3900 إصابة بكورونا و32 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 69306 إصابات.

وقالت الوزارة في بيان: إن "جميع حالات الإصابة الجديدة محلية"، مشيرة إلى أن 1346حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 32 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 772 حالة.

وفي سياق متصل، سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 470633 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10862، فيما سُجلت 2855 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 397241 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62530، منهم 442 يرقدون في العناية المركزة. الجديد الأردن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

اليوم - مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا

اليوم - مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا

8 الصبح - " الصحة " تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات وتعافي 99 مصابا

8 الصبح - " الصحة " تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات وتعافي 99 مصابا

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

شبكة عيون الإخبارية