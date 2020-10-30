مبادرة.. تدريب منسوبي "الموارد البشرية" بالرياض على "الإنعاش القلبي"

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قدّمها طاقم طبي من مستشفى "الإمام الفيصل" عن بعد وعبر برنامج "Zoom"

انطلاقًا من توصيات المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم للرعاية المتكاملة، التابع للتجمع الصحي الأول بمنطقة الوسطى، بتوعية جميع شرائح المجتمع ونشر ثقافة التوعية الصحية، انطلقت مبادرة «مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي»، التي تستهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

وقدم الطاقم الطبي لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض، البرنامج التدريبي للمبادرة -عن بعد- عبر برنامج "Zoom" لمنسوبي وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض، والعاملين بدور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل الشامل.

وشهد البرنامج حضور المستشار العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور ضيف الله بن حمدان العتيبي عضو المجلس التشاوري للرعاية المتكاملة، ومدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عتيق بن محمد القرني.

واستفاد من حضور البرنامج التدريبي قرابة ١١٧ موظفًا من جميع فروع الوزارة، ومن المقرر أن تستمر تلك المبادرة في الانعقاد بشكل شهري طوال العام حتى تتم تغطية جميع الموظفين بالوزارة.