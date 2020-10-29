بلدية صامطة تنشر لوحات دعائية للتعريف بمسابقة مدرستي الرقمية

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ضمن شراكتها مع مكتب التعليم

نفذت بلدية محافظة صامطة تركيب لوحات دعائية في عدد من شوارع وطرق المحافظة، للتعريف بمسابقة "مدرستي" الرقمية.

يأتي ذلك في إطار شراكتها مع مكتب تعليم صامطة، لنشر ثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وإيصالها لجميع فئات المجتمع.

وأكد رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن منيف، أن البلدية على أتمّ الاستعداد للتعاون لمصلحة الجميع وتحقيق الهدف المنشود وإبراز مختلف الأنشطة وفق خطط وتوجهات قيادتنا الحكيمة، أيدها الله.

ودعا مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، كل مدارس المكتب والمجتمع التعليمي ووسائل الإعلام، للمشاركة في مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، التي أطلقتها وزارة التعليم أخيرًا لتعزيز مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء أمورهم والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة في نشر ثقافة التعليم عن بُعد وإثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة.

وقال: إن المسابقة تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم عن بُعد، من خلال ثلاثة مجالات رئيسية، بدءًا من مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، إضافة لمجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة "مدرستي" وصولاً لمجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وأضاف أن آلية المشاركة في المسابقة تكون من خلال تلقي المدرسة المنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي المدرسة من المعلمين والإداريين، وفق المجالات الثلاثة المحدّدة وفرزها وتقييمها ونشر ما يرشح منها في حساب مكتب تعليم صامطة على منصة "تويتر".

ثم يتولّى مكتب التعليم اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ليتم البدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للمنتجات المرشحة على حساب إدارة تعليم جازان، مقدمًا شكره لرئيس بلدية صامطة على التعاون في نشر ثقافة المسابقة عبر اللوحات الإعلانية في المحافظة.